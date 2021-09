Grund ist, dass der Metallbrücke ein Blitzableiter fehlt. Deshalb darf sie bei Gewitter nicht betreten werden - und wer dann auf Gleis 2 will, müsste aktuell einen rund ein Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen.

Die neu gebaute Bahnhofsüberführung in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) sorgt nicht nur für Kritik, weil sie nicht barrierefrei ist , sie kann auch bei Gewitter lebensgefährlich werden. Darauf weisen zurzeit mehrere Hinweisschilder am Bahnhof hin.

Etwa zehn bis 20 Minuten bräuchte man nun bis zum zweiten Gleis, berichtet eine Bahnreisende. Manche denken darüber nach, die Warnschilder an der Brücke zu ignorieren. "Ich würde sie wahrscheinlich trotzdem benutzen, wenn Gewitter wäre", sagt ein junger Mann und schiebt grinsend hinterher "Man sagt ja immer: No risk no fun."

Die Deutsche Bahn bittet in einer Antwort an den rbb die Reisenden für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. "Erfahrungsgemäß sinkt im Spätsommer mit abnehmenden Temperaturen auch das Gewitterrisiko", heißt es in dem Schreiben. Der fehlende Blitzschutz soll laut Bahn so schnell wie möglich nachgerüstet werden.