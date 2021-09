Er hat eine Million Euro für ein baufälliges Schloss bezahlt und wird weiter kräftig investieren müssen, um seine Pläne umzusetzen: Ein Berliner Augenarzt hat am Donnerstag über die Bürgermeisterin von Lieberose (Dahme-Spreewald) bei einer Veranstaltung in der Gemeinde öffentlich mitteilen lassen, was er mit seinem jüngsten Erwerb vorhat.

Das Schloss Lieberose, seit drei Jahrzehnten mehr oder weniger brachliegend, soll zunächst saniert werden. Dann will der neue Besitzer, so zitiert Bürgermeisterin Petra Dreißig (Bündnis Zukunft Lieberose) aus einem an sie gerichteten Brief, Ärzte ansiedeln, es soll ein kleines Hotel entstehen. Räume für Veranstaltungen und Ausstellungen sollen erhalten bleiben. Wie es weiter heißt, soll der 34 Hektar große Park für die Bevölkerung weiter zugänglich sein.