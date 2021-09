Alles was er weiß, erfährt er später von den Rettungsärzten und Ines Sigl, seiner Ersthelferin. Sie ist gelernte Krankenschwester, ihre Mutter war an einem Herzinfarkt gestorben. "Und sie hat sich gesagt: Das passiert nicht nochmal. Dem Wildfremden, dem hilfst du."

Sommer 2017. Roland Hebestreit ist erneut auf Montage in Bayern, diesmal mit Fahrrad. Er und seine Arbeitskollegen wollen eine Tour machen. An einem Fußgängerüberweg fällt der Lausitzer plötzlich vom Rad. Ab dem Moment kann er sich an nichts mehr erinnern.

"Sie hat mich dort beatmet, beatmet, beatmet, Herzdruckmassage." Lange kniete sie auf dem heißen Asphalt, berichtet Hebestreit. Nach zehn Minuten begann er schließlich wieder, aus der Schläfe zu bluten. "Da hat sie gesagt: Jetzt hat er es geschafft!“ Als der Lausitzer an diesem Punkt der Geschichte ankommt, kommen ihm die Tränen. "Das geht mir immer noch so nah."

Dass Ines Sigl im richtigen Moment zum Unfallort kam und schnell mit der Hilfe begonnen hat, war Hebestreits Glück. "Die Leute sind dann ja immer so: jeder weiß es besser, aber keiner will etwas unternehmen." Der Lausitzer spricht seit dem Tag von seinem zweiten Geburtstag.

Wie wichtig schnelles Reagieren im Notfall ist, darauf macht jährlich am 8. September der Europäische Tag der Ersten Hilfe aufmerksam. Jeder sollte sein Ersthelferwissen alle fünf Jahre auffrischen, rät das Deutsche Rote Kreuz Brandenburg.



Dabei gehe es vor allem darum, wieder Routinen zu erlangen, sagte DRK-Landessprecher Fabian Lamster dem rbb am Mittwoch. "Wie funktioniert nochmal die stabile Seitenlage, wie war das mit der Herz-Druck-Massage, was ist in meinem Erste-Hilfe-Koffer und wann benutze ich was?"



Das Schlimmste, was jemand in einer Notfallsituation tun könne, sei nichts zu tun, so Lamster. "Man kann nichts Falsches tun." Diese Sorge sei unbegründet. "Es ist eine natürliche und instinktive Hilfe, die dann aus einem hervorkommt." Wer sich unsicher sei, könne auch den Notruf 112 wählen. Dort bekomme man Unterstützung, was genau zu tun sei.

Für Verkehrsteilnehmer plädiert das DRK Brandenburg allerdings für einen verpflichtenden Erste-Hilfe-Auffrischungskurs. "Mit Blick auf das immer weiter zunehmende Verkehrsaufkommen und dem damit stetig steigenden Risiko eines Verkehrsunfalls halten wir insbesondere eine gesetzliche Regelung für notwendig", so Lamster.