Ehrung für prominenten Ost-Star - Straße bekommt Namen des verstorbenen Sängers Achim Mentzel

Achim und Brigitte bei einem Fest | Bild: privat/Mentzel

22.10.21 | 14:38 Uhr

Völlig unerwartet verstarb vor knapp sechs Jahren der vor allem in Ostdeutschland prominente Sänger Achim Mentzel. Am Samstag (23.10.2021) wird in seinem Heimatort Gallinchen bei Cottbus ein Weg nach ihm benannt.

Christian Mattheè im Gespräch mit Brigitte Mentzel | Bild: rbb

"Er würde sich sicher sehr geehrt fühlen", sie sehe diesem Tag mit viel Aufregung entgegen, sagte Mentzels Witwe Brigitte am Vortag der Namensweihe in Gallinchen in einem Gespräch mit rbb|24. Er habe es verdient, nicht vergessen zu werden. Die Idee, einen etwa 300-Meter langen Weg nach Achim Mentzel zu benennen, habe der Ortsteilbürgermeister von Gallinchen gehabt.

dpa-Zentralbild Berliner wurde 69 Jahre alt - Unterhaltungskünstler Achim Mentzel gestorben Er war einer der bekanntesten Unterhaltungskünstler der DDR: Achim Mentzel ist tot. Der Berliner starb völlig unerwartet mit 69 Jahren. Mentzel war vor allem durch seine Sendung "Achims Hitparade" bekannt.



Schlager-Prominenz hat sich für Namensweihe angekündigt

Es werden wohl all jene am Sonnabend dabei sein, die bei der Beerdigung im Januar 2016 von ihrem Mann Abschied genommen haben, kündigte die Witwe an. So wird es in Gallinchen bei Cottbus ein Treffen der vor allem in Ostdeutschland populären Sängerinnen und Sänger geben, unter ihnen Frank Schöbel, Gerd Christian, Uwe Jensen, Regina Thoss und Ingrid Raack.

Achim Mentzel, der in den 70er Jahren in "Fritzens Dampferband" gemeinsam mit Nina Hagen in einer Band gesungen hatte, erlangte deutschlandweite Berühmtheit durch den Satiriker Oliver Kalkofe. Er hatte in seiner Satire-Sendung über Achim Mentzel gelästert. Der wiederum nahm das nicht übel, im Gegenteil, zwischen beiden Männern entstand eine enge Freundschaft. Sendung: Antenne Brandenburg, 22.10.2021, 15.40 Uhr