Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts erkranken jährlich etwa 70.000 Frauen in Deutschland an Brustkrebs, der häufigsten Krebsart bei Frauen. Die 23-jährige Lena Truppel aus Cottbus hat sich vor einem Jahr vorsorglich die Brüste abnehmen lassen.

rbb|24: Frau Truppel, sie hatten keine Krebs-Diagnose und haben sich dennoch mit 22 Jahren dazu entschlossen, sich beide Brüste abnehmen zu lassen. Was hat sie dazu bewogen?

Lena Truppel: In unserer Familie ist das Krebs-Gen sehr verbreitet, das heißt, wir haben ein sehr hohes Risiko, an Brustkrebs und an Eierstock-Krebs zu erkranken. Daran habe ich vor sechs Jahren auch meine Schwester verloren. In meiner Familie ist es bisher so, dass in jeder Generation bis zu meinen Ur-Großeltern mindestens zwei an Krebs erkrankt und daran auch gestorben sind.

Und aufgrund der Tatsache, dass meine Schwester, als sie an Krebs starb, 23 Jahre alt war - so alt, wie ich jetzt bin - bin ich in ein großes Loch gefallen. Ohne meine Familie und Freunde wär ich da nicht rausgekommen. Ich habe sechs Jahre mit mir gerungen, es hieß damals immer schon, es müsse mehr auf Vorsorge geachtet werden und es wurde mir geraten, darüber nachzudenken, meine Brüste zu verkleinern oder vorsorglich abnehmen zu lassen. Es gab viele Gespräche und schließlich hatte ich mich dazu entschlossen.