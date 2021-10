Der größte Binnenfischereibetrieb Brandenburgs, der Peitzer Edelfisch Handelsgesellschaft im Spree-Neiße-Kreis, steht kurz vor der diesjährigen Karpfenernte. Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit einem durchschnittlichen Ertrag.

Es wird "nicht so eine hervorragende Ernte, wie im letzten Jahr", sagte Dietrich Kunkel von den Edelfischen am Freitag dem rbb. "Wir hatten ja auch in diesem Jahr im Sommer wechselnde Temperaturen." Der Karpfen ist ein wechselwarmes Tier und wächst am besten bei gleichmäßigen Bedingungen. Wenn es mehrere Tage lang nicht warm ist, passt er sich an und wächst langsamer.