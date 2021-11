Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltungen in Cottbus und der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg haben am Dienstag in Cottbus für mehr Lohn demonstriert. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Auch in Berlin soll noch in dieser Woche erneut gestreikt werden. Am Dienstag hat Verdi im Tarifstreit einen Warnstreik für Donnerstag angekündigt.



Nach Gewerkschaftsangaben sind die Beschäftigten unter anderem in allen Senatsverwaltungen, Bezirksämtern und Kitas sowie an den Hochschulen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. An dem Aufruf beteiligen sich auch die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und die Gewerkschaft der Polizei.



Viele staatliche Schulen bleiben wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft voraussichtlich schon am Mittwoch geschlossen.