Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 24.11.2021 | 10:46 Uhr

Rein sachlich und recht nüchtern betrachtet, nehmen m. E. solche Vorfälle zu. Ich will das nicht über Gebühr strapazieren, doch in ruhigeren und nicht per se abgehetzten Zeiten wurde weit mehr darauf geachtet.



Jemand vergisst angesichts von Bauarbeiten an den Stützträgern der Wuppertaler Schwebebahn eine Hakenkralle in der Führungsschiene der Bahn. Dem Verantwortlichen fällt dies nicht auf, deshalb geht der Frühzug in die Wupper hinein.

In Paris wird nach Beendigung der Arbeitsschicht am frühen Abend sich eine "Lulle" angesteckt, obwohl die physikal. Gesetzmäßigkeiten nach Arbeitsschluss ja nicht plötzlich andere geworden sind. Holz bleibt eben Holz. Offenbar keiner da, der den Zündelnden zurechtweist.



Hier ist es glimpflich ausgegangen.