Das größte Krankenhaus in Südbrandenburg, das Carl-Thiem-Klinikum (CTK) Cottbus, führt ein neues System ein, um echte Notfälle von leichteren Fällen zu trennen. Dadurch soll die Notaufnahme entlastet werden. Am Montag hat das CTK das Pilotprojekt vorgestellt, das am Mittwoch starten soll - in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten und der Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung.

Künftig wird direkt am Notaufnahmetresen eine Checkliste abgearbeitet. Liegt ein Notfall vor, geht es in die Klinik, ist der Fall ambulant behandelbar ins angeschlossene Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) oder zu Bereitschaftspraxen. Auf diese Weise soll das Personal entlastet werden.

Hintergrund ist, dass immer mehr Menschen die Notaufnahme in Anspruch nehmen - auch, wenn es sich gar nicht um einen Notfall handelt.