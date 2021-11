Laut Landesamt werden aktuell 2,8 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den See geleitet. Noch bis Anfang November waren es lediglich 0,4 Kubikmeter pro Sekunde.

Die Flutung des Sees war laut Landesamt für Umwelt am 17. September wieder aufgenommen worden. Zuvor war sie mehrere Monate wegen anhaltender Trockenheit unterbrochen. Den Angaben zufolge wurden von September bis zum 4. November 0,4 Kubikmeter pro Sekunde in den See geleitet, bis zum Montag 1,5 Kubikmeter pro Sekunde und seit Montag schließlich 2,8 Kubikmeter pro Sekunde.

"Die ergiebigen Niederschläge am 04.11.2021 in Brandenburg und Sachsen führten zu einer Erhöhung der Abflüsse der Spree, wodurch der Wasserstand der Talsperre Spremberg ebenfalls deutlich anstieg", heißt es vom Amt. Die Talsperre Spremberg könne daher mehr Wasser abgeben. "Da der Spreewald und auch das untere Spreegebiet ausreichend mit Wasser versorgt sind, wird das zusätzliche Abgabevolumen der Talsperre Spremberg in den Hammergraben zur Flutung in den Cottbuser Ostsee abgeschlagen", heißt es weiter.

Insgesamt seien seit Jahresbeginn 19,12 Millionen Kubikmeter Wasser in den zukünftigen Ostsee geleitet worden, erklärte das Landesamt für Umwelt.