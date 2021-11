In einem Nutzgeflügelbestand im Landkreis Spree-Neiße ist der erste Fall von Geflügelpest in diesem Herbst in Brandenburg nachgewiesen worden. Das hat das Brandenburger Gesundheitsministerium in Potsdam am Montag bekanntgegeben.



Wie der Sprecher des Ministeriums Dominik Lenz sagte, wurden bei dem Direktvermarkter in Burg mehr als 200 Enten, Gänse und Hühner gehalten. Von diesen waren mehrere verendet. Der Bestand sei sofort gesperrt und beprobt worden.

Im Landeslabor Berlin-Brandenburg wurde das Virus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen. Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) als nationale Referenzlabor bestätigte den Verdacht, dass es sich um die hochpathogene Variante des Virus handelt.