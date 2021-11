In der Brandenburger Karnevalshochburg Lausitz hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Pünktlich um 11.11 Uhr haben die Narren die Rathäuser, unter anderem in Cottbus gestürmt und symbolisch die Kontrolle übernommen.



Am 11.11. beginnt traditionell die Karnevalszeit. In Brandenburgs Narrenhochburg, in der Lausitz, speziell in Cottbus hat nun offiziell die fünfte Jahreszeit begonnen. Pünktlich um 11.11 Uhr "stürmten" die Karnevalisten die Rathäuser, um symbolisch die Kontrolle zu übernehmen - neben Cottbus unter anderem in Kolkwitz, Neuhausen oder auch Ruhland.

Erneut konnte angesichts der Corona-Pandemie die Schlüsselübergabe nur im Freien, vor den Rathäusern stattfinden. Abstände mussten eingehalten, Masken getragen werden.