Ansteigendes Grundwasser - Warum in Lauchhammer die Keller zugeschüttet werden müssen

08.11.21 | 17:21 Uhr

Lauchhammer kämpft weiter mit den Folgen des Altbergbaus. Wieder ansteigendes Grundwasser bedroht ganze Siedlungen. Langfristige Lösungen sind aufwendig und teuer. Der Bergbausanierer setzt daher auf eine andere Maßnahme.



Kaum eine Gemeinde in Brandenburg hat so mit den Folgen des Altbergbaus zu kämpfen wie Lauchhammer (Landkreis Oberspreewald-Lausitz). Die Stadt steht zu großen Teilen auf ehemaligem Kippengrund alter Tagebaue. Weil das Grundwasser nach dem Ende der Tagebaue langsam wieder ansteigt, sind einige Siedlungen in der Stadt rutschungsgefährdet und müssen abgesiedelt werden. In anderen Teilen der Stadt drückt das ansteigende Grundwasser in die Keller. Eine Lösung wäre ein Ring sogenannter Horizontalfilterbrunnen. Das Prinzip wird in Senftenberg und Lübbenau bereits angewandt - ist dem Bergbausanierer LMBV allerdings zu teuer. Der setzt daher auf eine augenscheinlich simple Lösung und schüttet die Keller der betroffenen Häuser einfach zu.



Verfüllen, umbauen oder abdichten

Die LMBV betont, dass die Hausbesitzer mit dem Problem nicht allein gelassen werden sollen. Besonders betroffen sei derzeit die Schlosssiedlung in Lauchhammer-West. 55 der mehr als 150 Hausbesitzer hätten bereits Anträge auf Sicherungsmaßnahmen gestellt, so die LMBV. Für jedes Haus soll dabei individuell eine Lösung gefunden werden, so LMBV-Sprecher Uwe Steinhuber gegenüber dem rbb. Dabei geht es um das Verfüllen der Keller oder um das Abdichten selbiger. In manchen Fällen müsste zudem beispielsweise die Heizung auf Bodenniveau angehoben werden.

"Wir haben auch Bereiche, wo wir solche Lösungen nicht hinkriegen", so Steinhuber. So laufen derzeit noch die Verhandlungen mit den Hauseigentümern im Pappelweg und in der Külzstraße. Diese Bewohner müssen ihre Häuser wegen der Rutschungsgefahr verlassen.



Wasser bis zu 40 Zentimeter hoch

Betroffen ist unter anderem Bäckermeister Bernd Anders. Bis zu 40 Zentimeter hoch stand das Wasser schon in seinem Keller - Steckdosen und Elektroverteiler standen unter Wasser. Auch er hat einen Antrag bei der LMBV auf Sicherungsmaßnahmen gestellt. Eine flächendeckende Lösung kommt an dieser Stelle für die LMBV nicht in Frage, erklärt Sprecher Uwe Steinhuber. "Es muss dargestellt werden, dass so eine Lösung wirtschaftlicher ist, gegenüber den Financiers von Bund und Land", so Steinhuber. Ein Gutachten habe ergeben, dass dies nicht so sei. Wie lange es dauert, bis alle Häuser durch individuelle Lösungen wieder trockengelegt sind, ist derzeit nicht abschätzbar. Die LMBV geht aktuell von drei bis acht Jahren aus.



