Dritter Zaun gegen Schweinepest wird in Spree-Neiße gebaut

Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest sollen die letzten Lücken im Schutzzaun im südlichen Spree-Neiße-Kreis geschlossen werden.

Mit einem überdimensionierten Metalldetektor wird derzeit die geplante Route für den Zaun bei Jerischke (Spree-Neiße) erkundet. Eine Spezialfirma sucht nach Munition im Boden. Ab Dienstag sollen dann die Pflöcke in den Boden gerammt werden, um die sogenannte "weiße Zone" um das Kerngebiet abzugrenzen. Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest, die hier im Juni zuletzt aufgetreten was, so der Leiter der Stabsstelle Stefan Giebler.

Inzwischen gebe es einen durchgehenden Zaun von der Ostsee bis nach Sachsen. Um die Kernzonen, in denen die Schweinepest in verschiedenen Landkreisen in Brandenburg ausgebrochen war, wurden ebenfalls Festzäune errichtet. Ein weiterer Ring im Abstand von drei bis fünf Kilometern wurde als "weiße Zone" mit Zäunen abgegrenzt.