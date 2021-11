Lausitz - Landesbergamt: Klimawandel schuld am Wasserverlust im Pinnower See

02.11.21 | 17:23 Uhr

Der Pinnower See im Lausitzer Tagebaurevier wird immer mehr zum Tümpel. Als Schuldiger gilt der Energiekonzern Leag, er muss Wasser in den See pumpen. Nun zeigt ein Gutachten: das bringt wenig und mitverantwortlich für den Schwund ist der Klimawandel.

Der Wasserverlust des Pinnower Sees (Spree-Neiße) erhitzt seit Jahren die Gemüter: Der Bergbaubetreiber Leag hatte lange jegliche Verantwortung dafür abgelehnt, wurde schließlich aber dazu verdonnert, Grundwasser in den See zu pumpen. In einer Untersuchung hatte das Umweltministerium Brandenburgs festgestellt, dass ein bergbaulicher Einfluss nicht ausgeschlossen werden kann. Doch das Pumpen hat wenig gebracht. Diese wenig erfreuliche Tatsache hat der Präsident des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) Sebastian Fritze am Dienstagabend den Anwohnern des Sees, Landwirten und Politikern bei einer Einwohnerversammlung vorgestellt. Er sieht außerdem keine Mitschuld beim Bergbaubetreiber. Der Absenkungstrichter des Tagebaus sei weit weg vom Pinnower See.

Zuhörer: "Viel Gesülze und Geschwätz"

Es könne noch so viel Wasser eingeleitet werden, an der Situation würde das nichts ändern. Vielmehr sei der Klimawandel verantwortlich dafür, dass der See immer mehr Wasser verliert. Erklärungen des Experten, die bei den Zuhörern nicht gut ankommen. "Viel Gesülze, viel blödes Geschwätz", kommentieren sie. Es sei in den letzten Jahren viel verschwitzt worden. Andreas Stahlberg, der Vorsitzende des Landwirtschafts- und Umweltausschusses im Kreistag Spree-Neiße, könnte sich vorstellen, dass die Anlieger mit Trinkwasser versorgt werden und der Wald umgebaut wird. Damit könnte der Grundwasserverlust gesenkt und die Grundwasserneubildung gefördert werden.

Keine Wasserleitung

Vorschläge, über die noch entschieden werden muss, so Fritze. Eines macht er den Einwohnern aber unmissverständlich klar: Eine weitere 20 Kilometer lange Leitung, über die Wasser in den Teil des Sees mit dem größten Wasserverlust fließen könnte, wird es nicht geben. Dieser Wunsch der Anlieger sei zu teuer, allein das Genehmigungsverfahren für die Leitung sei viel zu langwierig. So bleibe es bei der derzeitigen Situation: "Dort wo man Wasser braucht, da hat man keines, wo man welches hat, da braucht man es nicht und lässt es in die Spree oder Malxe laufen", so Fritze. Eine Tatsache, die geologisches Fachwissen voraussetze, die er aber gern bereit sei auch weiterhin den Anwohnern des Pinnower Sees zu erklären. Sendung: Antenne Brandenburg, 2.11.2021, 14.10 Uhr