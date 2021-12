"Abendspaziergang" - Mehr als 3.000 Impfpflicht-Gegner ziehen durch Cottbus

Sa 11.12.21 | 21:16 Uhr

rbb/Sebastian Schiller Video: Brandenburg aktuell | 11.12.2021 | Bild: rbb/Sebastian Schiller

In Cottbus sind auch an diesem Samstag wieder zahlreiche Menschen gegen eine Corona-Impfpflicht und gegen Corona-Maßnahmen wie die 2G-Regel auf die Straßen gegangen. Der Protest soll auch an den kommenden Wochenenden weitergehen.

Nach Schätzungen des rbb haben am Samstagabend in Cottbus mehr als 3.000 Menschen gegen Corona-Maßnahmen und die geplante Corona-Impfpflicht demonstriert. Die Teilnehmer der Demonstration, die nach rbb-Informationen vom Cottbuser AfD-Vorsitzenden Jean-Pascal Hohm als Privatperson angemeldet worden war, trafen sich zunächst auf dem Oberkirchplatz. Später zogen sie weiter durch die Stadt.



Nach Beobachtungen von rbb-Reportern hielten zahlreiche Demonstranten keinen Mindestabstand ein und trugen keine Masken. Gleichwohl blieb die Lage laut Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle.

Der Cottbuser Oberkirchplatz am frühen Samstagabend. | Bild: rbb/Sebastian Schiller

Proteste sollen fortgesetzt werden

Auch dieses Mal mischten sich wieder Rechtsextreme unter die Demonstranten. Viele Teilnehmer sprachen sich kategorisch gegen das Impfen und gegen eine Corona-Impfpflicht aus, andere kritisierten die 2G-Regelung im Brandenburger Einzelhandel.



Die Organisatoren des Protestzugs kündigten an, auch an den kommenden Samstagen in Cottbus gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Am vergangenen Samstag hatten an einer solchen Demonstration in Cottbus 1.000 Menschen teilgenommen.



Polizei registriert steigende Zahl von Protesten

Die Brandenburger Polizei verzeichnet gegenwärtig eine Vielzahl - auch von unangemeldeten - Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen. Diese seien bisher weitestgehend friedlich verlaufen - dennoch werde die Polizei die Präsenz erhöhen, kündigte das Innenministerium am Freitag auf rbb-Anfrage an. Die Versammlungsbehörde wies darauf hin, dass Versammlungen - egal ob als Spaziergang mit Plakaten oder als sogenannte Mahnwache mit Kerzen - 48 Stunden vorher anzumelden seien.



Erst am Freitagabend hatten mehrere hundert Menschen in Rathenow (Havelland) unangemeldet gegen die Corona-Politik protestiert. Laut Polizei zogen die Demonstranten durch die Innenstadt. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei wurde ein Beamter verletzt. Es gab drei Strafanzeigen gegen Versammlungsteilnehmer.



Sendung: Brandenburg aktuell, 11.12.2021, 19:30 Uhr