Am Landgericht Cottbus hat am Freitag ein Prozess begonnen, bei dem es um Steuerhinterziehung und die illegale Beschäftigung von Pflegekräften in großem Stil geht. Angeklagt sind eine Frau und ein Mann, die Steuergelder in Millionenhöhe veruntreut haben sollen.

Die Anklage umfasst gleich mehrere Vorwürfe. So soll das Paar einen Pflegedienst mit Firmensitz in Bulgarien geleitet, die Geschäfte aber tatsächlich von einer deutschen Betriebsstätte in Ruhland im Landkreis Oberspreewald-Lausitz aus abgewickelt haben. "Mit diesem Unternehmen wirtschaftlich und personell eng verflochten gewesen sein sollen ein Einzelunternehmen der Angeklagten sowie eine Gesellschaft, die durch beide Angeklagten in Polen gegründet, deren Geschäftstätigkeit aber ebenfalls in Deutschland geführt worden sein soll", heißt es in der Anklage. Außerdem sei die Staatsanwaltschaft auf eine Scheinfirma in Tschechien gestoßen.



Diese Konstellation sollen die Angeklagten bewusst gewählt haben, "um die in Deutschland erzielten Umsätze und Gewinne der Besteuerung zu entziehen". Wegen nicht eingereichter Steuererklärungen beim zuständigen Finanzamt soll das Paar gemeinsam mehr als 340.000 Euro erlangt haben, die Angeklagte durch weitere Taten allein noch einmal mehr als 900.000 Euro.