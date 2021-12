Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß an Kreuzung in Forst

Bei einem Verkehrsunfall in Forst (Spree-Neiße), an dem zwei Autos beteiligt waren, ist am frühen Mittwochnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt, wie die Polizeidirektion Süd in Cottbus berichtet.



Der Unfall passierte auf der Kreuzung der Forster Nordumfahrung zur Bundesgrenze nach Polen. Nach ersten Ermittlungen hat laut Polizei ein Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt missachtet.