Bei einem Verkehrsunfall in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) ist am Mittwoch ein Junge schwer verletzt worden. Der 7-Jährige war plötzlich über eine Straße gerannt, obwohl viel Verkehr herrschte, berichtete am Donnerstag die zuständige Polizeidirektion Süd in Cottbus.

Ein Lkw-Fahrer habe gebremst und sei ausgewichen. Er konnte aber ein Zusammenstoßen nicht mehr verhindern, so ein Polizeisprecher. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.