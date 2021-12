Im Winter hat es in Berlin und Brandenburg endlich mal wieder geschneit, dazu kamen diverse Regentage. Auch wenn in den ersten Monaten des Jahres etwa so viel Niederschlag wie im Durchschnitt gemessen wurde, war das vor allem für die Wälder zu wenig. Von Götz Gringmuth-Dallmer

2021 sei ein "sehr feuchtes, nasses Flutungsjahr" gewesen, so Steinhuber. Rund 93 Millionen Kubikmeter wurden allein aus der Spree abgeleitet - das ist der Großteil der Gesamtmenge.



Flutungsschwerpunkt war in diesem Jahr das Restloch Sedlitz, der künftige Sedlitzer See (Oberspreewald-Lausitz). Der Pegel sei um fast drei Meter gestiegen, "was vorgegeben ist, um weitere Sanierungsarbeiten im Umfeld günstig und effizient umsetzen zu können", so Steinhuber. Der See soll bis zum Jahr 2023 mit dem benachbarten Großräschener See (Oberspreewald-Lausitz) und Partwitzer See (Sachsen) ausgespiegelt sein. Dafür fehlen laut LMBV noch rund drei Meter. Die drei Seen bilden das Kernland des Lausitzer Seenlandes, so Steinhuber.



Ein weiterer großer Teil des Flusswassers ist in den Wasserspeicher Lohsa II und den Bärwalder See (beides Sachsen) geflossen.