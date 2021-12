Offenbar durch einen Unfall ist ein 27-jähriger Mann in der Nacht zum Freitag in Lübben ums Leben gekommen. Wie die Polizeidriektion Süd mitteilt, stürzte der Mann vom Dach eines Mehrfamilienhauses mit fünf Etagen. Dabei habe er sich schwere Verletzungen zugezogen, an denen er noch am Unfallort verstarb.



Laut Polizei ergaben erste Ermittlungen zu den Hintergründen einen Unfall. Trotzdem würden krimalpolizeiliche Untersuchungen eingeleitet, die in solchen Fällen erforderlich sind, teilte die Polizei mit. An dem Einsatz waren Notarzt, Rettungsdient, Feuerwehr und Polizei beteiligt.