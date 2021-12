In Schipkau (Oberspreewald-Lausitz) haben am Montag Trickbetrüger an Haustüren geklingelt, um mit einer Lügengeschichte an Wertsachen zu kommen. Die Täter hätten es in die Wohnungen von zwei Rentnerinnen geschafft, berichtet die Polizeidirektion Süd in Cottbus am Dienstag. Die Männer behaupteten, Spenden für Rollstuhlfahrer und Gehörlose zu sammeln.

Die Betrüger nutzten laut Polizei unbeobachtete Momente genutzt, um Schränke der Frauen zu durchsuchen. "In einem Fall wurden eine Kassette mit Bargeld sowie persönliche Papieren gestohlen", so ein Sprecher.