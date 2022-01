Oft war die Stadt Guben im Landkreis Spree-Neiße in der Vergangenheit negativ in den Schlagzeilen. Ein ehemaliger Bürgermeister war wegen Korruption in Ungnade gefallen. Zu hoher Arbeitslosigkeit, abwandernden Jugendlichen und Kriminalität wurde über die Grenzstadt an der Neiße berichtet. Auch die Ansiedlung des Plastinariums von Gunter von Hagens vor 15 Jahren war umstritten - zahlreiche Einwohner der Stadt waren gegen die Produktion des "Körperwelten"-Erfinders.

Die Energie- und Mobilitätswende braucht vor allem eines: Akkus. Der Rohstoff dafür stammt aus Chile oder Australien und wird meist in China verarbeitet. Nun will ein Unternehmen Europas ersten Verarbeitungsstandort aufbauen - in Guben.

Kanadischer Konzern will in Guben Rohstoff für E-Autobatterien verarbeiten

An den Auftritt von Jack Link's CEO in Guben, Troy Link, erinnert sich Bürgermeister Fred Mahro (CDU) noch gut. Im wahrsten Sinne des Wortes "eingeschwebt", sei der Mann aus Wisconsin, als er mit seinem Helikopter in die Neißestadt kam. Link habe sich jeden Quadratmeter genau angesehen, am Ende habe man gemeinsam das Bauschild in den Boden gestochen. Jack Link's stellt unter anderem den Wurst-Snack Bifi her. Genau der soll auch in Guben produziert werden. Möglicher Baubeginn für die neue Fabrik laut Mahro: März oder April dieses Jahres.

Nicht weit entfernt will sich das kanadische Unternehmen Rocktech Lithium niederlassen. Das Unternehmen will den europaweit ersten Lithiumhydroxid-Konverter bauen - in Guben. Lithiumhydroxid ist ein elementarer Bestandteil von Autobatterien - wird aber trotz Tesla-Ansiedlung in Grünheide bislang nicht in Deutschland oder Europa hergestellt. 150 Mitarbeiter sollen das am Gubener Standort zukünftig ändern. Geplante Investitionssumme: rund eine halbe Milliarde Euro.