Die Elefanten im Cottbuser Tierpark sind schnell gezählt. Elefantendame Sundali ist da - Inventur beendet. In den anderen Gehegen ist das schon komplizierter. Die Bestandsaufnahme ist aber nötig, sagt Direktor Jens Kämmerling. "Damit man sagen kann, das, was wir in den Büchern haben, haben wir das auch im Teich, im Stall", so der Direktor. "Wir werden sicherlich wieder auf über 1.000 Tiere kommen in 130 bis 140 Arten", ergänzt Kämmerling.

In diesem Jahr kommen zudem zahlreiche neue Tiere nach Cottbus. So kommt beispielsweise Elefentandame Don Chung aus Leipzig in die Lausitz. Kämmerling selbst konnte den Dickhäuter bereits in Augenschein nehmen. "Ob das jetzt für den Elefanten das Entscheidende ist, sich mit dem Direktor zu beschnuppern, muss man sehen", so Kämmerling.