Eine davon ist die Paul-Gerhardt-Kirche in Lübben (Dahme-Spreewald). Seitdem Russland die Ukraine am 24. Februar angegriffen hat, fänden in der Kirche an jedem Werktag Andachten statt, sagte eine Sprecherin aus dem Gemeindebüro rbb|24. Dabei würden Gebete gesprochen und Kerzen angezündet. Die Andachten sollen zunächst auf unbestimmte Zeit stattfinden.

Mehrere Kirchengemeinden im Süden Brandenburgs öffnen als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine ihre Häuser für Friedensgebete. Auch am Montag sollen Andachten stattfinden und Glocken läuten. Die Kirchen wollen so ein Zeichen für ein Ende des Krieges senden.

Täglich werden jetzt mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Berliner Ankunftszentrum in Reinickendorf erwartet. Viele kommen privat unter, auch in Brandenburg.

Auch die Trinitatiskirche in Finsterwalde (Elbe-Elster) öffnet seit Kriegsbeginn regelmäßig die Türen für alle, die ein Friedensgebet sprechen wollen. Es sei ein Angebot ohne vorgegebenen Rahmen, sagte Pfarrer Markus Herrbruck rbb|24. Er habe den Eindruck, dass es bei den Leuten ein Gefühl der Hilflosigkeit und Ratlosigkeit gebe. Das Angebot eines Friedensgebetes soll es deshalb jeden Abend so lange geben, wie es gebraucht werde, so Herrbruck.

Auch das Montagsgebet in der Cottbuser Oberkirche St. Nikolai wird unter dem Eindruck der Ereignisse in der Ukraine stehen. An der Kirche wurde außerdem wieder das Jahreslosungsbanner von 2019 mit dem Spruch "Suche Frieden und jage ihm nach!" aufgehangen. Die Friedensandacht in Cottbus hat Tradition. Sie findet seit mehr als 30 Jahren immer montags in der Oberkirche statt.