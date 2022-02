Die Glocken der evangelischen Oberkirche in Cottbus werden ab Pfingsten 2022 repariert. Dann soll zunächst der 57 Meter hohe Turm der Oberkirche eingerüstet werden, das sagte Pfarrer Uwe Weise am Donnerstag dem rbb. Die Glocken sind defekt, haben Risse an der Glockenkrone und dürfen seit Jahren nur noch eingeschränkt geläutet werden. Sie sollen aber unbedingt erhalten werden, so Weise. Es werde an den fraglichen Stellen nachgeschweißt und Risse behoben.



Die beiden Glocken mit den größten Schäden sind auch die wertvollsten. Sie stammen aus dem Jahr 1671 und sind mit dem Stadtwappen und einer Kreuzigungsszene verziert.