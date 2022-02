In Cottbus ist vor einer Schule ein Autofahrer geblitzt worden, der mit 83 km/h unterwegs war. Erlaubt waren an dieser Stelle 30 km/h. Das hat die Stadt Cottbus am Montag mitgeteilt [ cottbus.de ].

Die Kontrolle fand in der vergangenen Woche statt, der Woche nach den Winterferien. "Die Kontrolle durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Ordnung und Sicherheit war Bestandteil der fortlaufenden Schulwegsicherung in der Stadt", heißt es in der Mitteilung. Dazu wurden vor den Cottbuser Schulen und an Schulwegen die Geschwindigkeiten überprüft.