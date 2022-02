Brandenburg hat Tesla, doch Ladesäulen sind in manchen Landesteilen rar. Die Stadt Cottbus belegt in bundesweiten Statistiken regelmäßig letzte Plätze, wenn es um Tankstellen für E-Autos geht. Doch die Situation soll sich ändern . Von Rico Herkner

Strom tanken ist in Cottbus knifflig. Eine einzige Ladesäule steht im unmittelbaren Stadtzentrum. Sie ist für Michael Herger die alleinige Möglichkeit, in Arbeitsplatznähe Energie in sein Elektroauto zu bekommen. "Es ist ein knapper Kilometer Fußweg und ich muss natürlich zwischendurch auch wieder zurückkommen und das Auto abstecken, wenn es aufgeladen ist - damit der nächste laden kann."

Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb haben einen noch kleinen, aber in den vergangenen Monaten schnell wachsenden Anteil am Kfz-Gesamtbestand. So ist der Anteil der E-Autos inklusive der Hybridfahrzeuge in Frankfurt/Oder mit 1,09 Prozent landesweit am geringsten, danach folgt Cottbus mit 1,25 Prozent. Berlin führt in der Region mit einem Elektroanteil von 2,38 Prozent am Kfz-Gesamtbestand.

Den Ladesäulenmangel in Cottbus zeigt auch die Statistik. Während sich in Brandenburg/Havel durchschnittlich elf Autos einen öffentlichen Ladepunkt teilen müssen, sind es in Cottbus 34 Fahrzeuge. "Wir wissen um die Lücken im Netz", sagt Stadtsprecher Jan Gloßmann. Um die Situation zu ändern, sollen jetzt die Stadtwerke investieren.

"An drei Standorten in der unmittelbaren City, an Parkplätzen, werden wir Schnellladesäulen haben." Die Pläne sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden, so Gloßmann.