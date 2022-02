Bei einer Verpuffung in der Eisenhütte in Ortrand (Oberspreewald-Lausitz) ist am Mittwoch ein 18-jähriger Mann schwerstverletzt worden, eine Frau erlitt leichte Brandverletzungen. Das hat der rbb von der Leitstelle Lausitz erfahren. Der Mann wurde in ein Krankenhaus geflogen.



Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Verpuffung in einer Werkhalle in einem Schmelzofen. Die Werkhalle wurde evakuiert; dort hielten sich zum Zeitpunkt der Verpuffung 25 Mitarbeiter auf.



Die Feuerwehr war mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Über den genauen Hergang des Unfalls sind noch keine Einzelheiten bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem Geschehensablauf hat das Amt für Arbeitsschutz übernommen.

In der Ortrander Eisenhütte wird seit über 130 Jahren dünnwandiger Guss hergestellt.