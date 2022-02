Das Spaßbad "Spreewelten" in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) wirbt seit Jahren mit einem einzigartigen Erlebnis. Besucher können dort, getrennt durch eine Glasscheibe, mit Pinguinen schwimmen. Die Pinguine fühlen sich offenbar wohl im Spaßbad. Weil sie sich gut vermehren, ziehen acht von ihnen am Freitag in einen vietnamesischen Tierpark um.

Bereits einige Tage vor dem Umzug waren die Tiere von den anderen isoliert worden, sagt Steven Schwerdtner von den "Spreewelten". Der Abschied falle den Mitarbeitern nicht leicht. "Besonders die Tierpfleger sind immer traurig, wenn einige von ihren Schützlingen gehen", erklärt er.

Grund zur Sorge, dass es zukünftig zu wenige Pinguine geben könnte, gebe es aber nicht, so Schwerdtner. "Die Pinguine, die da bleiben, sind schon voll in den Brutvorbereitungen", sagt er. Es gebe also bestimmt bald wieder Nachwuchs.

Nach dem Auszug werden noch 24 Pinguine im Lübbenauer Spaßbad leben.