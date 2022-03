Knapp 20 Grad minus - so kalt ist es aktuell rund um die Neumayer-Forschungsstation in der Antarktis, einem Ziel der "Polarstern" auf ihrer neuen Expedition. Rund 20 Grad plus - so warm ist es in Kapstadt in Südafrika, der Startpunkt für den Eisbrecher am Donnerstag.

Das Kommando übernimmt Kapitän Thomas Wunderlich aus Burg (Spree-Neiße). Rund anderthalb Jahre sind seit seiner letzten Expedition mit der "Polarstern" vergangen. Nun spüre er ein "leichtes Kribbeln", sagte er vor der Abfahrt dem rbb. "Was hat sich schiffsbetriebstechnisch verändert, sind neue Kollegen an Bord, was machen die Eisbedingungen - also man würde flunkern, wenn man sagt, man wäre nicht aufgeregt."