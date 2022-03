Krieg in der Ukraine - Ukrainische Ärzte am Cottbuser Krankenhaus helfen Kollegen in der Heimat

Do 03.03.22 | 16:50 Uhr

rbb/Friedrich Audio: Antenne Brandenburg | 03.03.2022 | Jasmin Schomber | Bild: rbb/Friedrich

Am größten Krankenhaus im Süden Brandenburgs, dem Carl-Thiem-Klinikum Cottbus, wird zurzeit auf mehreren Wegen Hilfe für die Ukraine vorbereitet. Dabei geht es um einen Hilfstransport und die Versorgung von Geflüchteten, hat das CTK mitgeteilt. Ukrainische Ärzte des Klinikums sammeln im Haus Geldspenden, um Medikamente und medizinisches Material kaufen zu können. Außerdem hat das CTK der Stadt Cottbus Unterstützung angeboten und will Geflüchtete medizinisch behandeln. Aktuell laufen dazu die Abstimmungen.



Dmytro und Anastasiia Zinchenko | Bild: CTK Cottbus

"Es fehlt alles"

Vor allem die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen am CTK seien derzeit in einem "emotionalen Ausnahmezustand", heißt es vom Krankenhaus. Eine von ihnen ist Anastasiia Zinchenko. Sie kommt aus Dnipro, in der Nähe von Kiew. "Jeden Tag, wenn wir aufstehen, ist das Erste, was wir machen, auf das Handy zu gucken, um eine Nachricht von unseren Eltern zu kriegen: Wir sind noch am Leben." Sie und ihr Mann Dmytro haben die Hilfsaktion am Cottbuser Krankenhaus angestoßen. Sie habe Kontakt mit Kollegen in der Ukraine und wisse, was vor Ort fehle. "Sie schreiben: Wir wollen die Menschen retten, aber haben kaum Ausrüstung dafür. Wir haben kein Verbandsmaterial. Es sterben sogar die Kinder, weil wir kein Material haben, sie zu retten."

In der Ukraine habe es laut Dmytro Zinchenko prinzipiell schon Probleme mit der medizinischen Versorgung gegeben. Patienten müssten zum Beispiel Flexülen und Verbandsmaterialien mit ins Krankenhaus bringen, heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses. "Und in Kriegszeiten ist das erste recht eine Katastrophe. Es fehlt alles, in den Apotheken gibt es nichts mehr.“ Die Spenden des CTK sollen am Samstag an die ukrainische Grenze transportiert werden. Mit dem Gesundheitsamt vor Ort sei abgesprochen, dass die Hilfsgüter abgeholt und in ein Krankenhaus in Dnipro gebracht werden. Das Cottbuser Klinikum unterstützt die Hilfsaktion finanziell. Außerdem will das CTK nach eigenen Angaben auch vor Ort Hilfe anbieten, "sobald internationale Hilfsorganisationen in die Ukraine kommen."

Mehrere Hilfsaktionen in Cottbus

Allein in Cottbus wurden seit dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar mehrere Hilfsangebote gestartet. Erst am Dienstag war der Stadtsportbund Cottbus (STSB) mit zehn Vereinsbussen Richtung ukrainische Grenze aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren mit Spenden für flüchtende Familien bepackt. Auf der Rückfahrt haben die Helfer 45 Flüchtlinge mit nach Deutschland genommen und sie unter anderem in die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) gebracht. Hilfe kommt auch aus der Kulturszene. Das Cottbuser Staatstheater hat zu Geldspenden aufgerufen, die der Caritas übergeben werden sollen [staatstheater-cottbus.de]. Außerdem hat das Ballettensemble für Samstagvormittag spontan eine offene Probe angesetzt. "Der Eintritt ist zwar frei, es wird aber am Ausgang ausdrücklich um Spenden gebeten", heißt es in einer Mitteilung. Geprobt wird für den Ballettabend "Straw!nsky", der Mitte März Premiere hat. "Den Tänzerinnen und Tänzern, die aus zehn Nationen kommen, ist es ein Bedürfnis, damit in der aktuellen Situation einen kleinen Beitrag zu leisten“, so Ballettdirektor Dirk Neumann. Auch die Stadt Cottbus selbst hat einen Spendenaufruf gestartet. "Über den Verein Aufarbeitung Cottbus, der seit Kriegsbeginn in der Hilfe für die Ukraine aktiv ist, ist ein spezielles Spendenkonto eingerichtet worden," heißt es auf der Internetseite der Stadt [cottbus.de]. Das gesammelte Geld werde für Sachleistungen und den Einkauf von Hilfsgütern verwendet und soll über Cottbuser Partnerstädte direkt zu den Menschen in den ukrainischen Kommunen Iwano-Frankiwsk und Uschhorod kommen.