Der Stadtsportbund Cottbus (STSB) ist am Dienstag mit zehn Vereinsbussen Richtung ukrainische Grenze aufgebrochen. Die Fahrzeuge wurden mit Spenden für flüchtende Familien nach der Invasion in die Ukraine bepackt.

Auch auf der Rückfahrt sollen die Transporter nicht leer sein. Der Stadtsportbund will Flüchtlinge mitnehmen und sie in die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) bringen. Schick rechnet mit etwa 50 bis 60 Personen, die mitgenommen werden können.

Welche Familien mit nach Deutschland gefahren werden, würde dann im Grenzgebiet in Zusammenarbeit mit örtlichen Kräften entschieden werden, so Schick. Bereits am Mittwoch will der Konvoi wieder in Deutschland, in Eisenhüttenstadt, sein.