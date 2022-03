Bei all den Sorgen um Lea wissen die Eltern, dass sie ihren zweijährigen Sohn Moritz nicht vernachlässigen dürfen. Sie versuchen, ihn in alles einzubeziehen. Gleichzeitig macht sie sich aber auch Sorgen. Es gebe Tage, an denen sie auf dem Spielplatz andere Mädchen toben sehe und sich frage, ob das Lea auch irgendwann können werde, sagt Janine Hecker. "Das macht mich traurig." Sie spricht ab und zu mit einer Psychotherapeutin. "Im Nachhinein schämt man sich für solche Gedanken. Da ist es wichtig, dass man sich auskotzen kann. Ich muss mich deshalb nicht schlecht fühlen."



Inzwischen zeige die intensive Förderung von Lea Erfolge, sagt Mama Janine. Das Mädchen könne sich bereits drehen und Spielzeug greifen. "Sie überrascht uns einfach immer wieder, wie toll sie sich entwickelt." Auch wenn manches ungewiss ist, sind Leas Eltern glücklich und stolz - und haben viel Hoffnung. "Nur weil sie jetzt eventuell mal beeinträchtigt sein sollte, mache ich mir mittlerweile keine Gedanken mehr", sagt Vater Philip. Lea sei perfekt, so wie sie ist.