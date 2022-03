Nach Test in Cottbus und Elbe-Elster - Polizei will Taser in ganz Brandenburg zur Probe einsetzen

Di 01.03.22 | 15:57 Uhr

dpa/Rainer Jensen Audio: Antenne Brandenburg | 01.03.2022 | Holger Kessler | Bild: dpa/Rainer Jensen

Der Einsatz von Tasern, soll bei der Brandenburger Polizei auf das ganze Land ausgeweitet werden. Die bisherigen Erfahrungen beim Test in Südbrandenburg mit den sogenannten Distanzelektroimpulsgeräten seien durchweg positiv gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Brandenburg am Dienstag. Nun will die Polizei den Pilotbetrieb erweitern.

Abschreckende Wirkung ohne Einsatz

Die Taser wurden seit März 2021 im Landkreis Elbe-Elster und bei der Bereitschaftspolizei in Cottbus getestet. Laut Präsidium wurden sie seitdem sechs Mal angewendet, unter anderem gegen gewaltbereite Personen, die randaliert hätten, oder Personen, die mit einem Messer bewaffnet gewesen seien. In zwölf Fällen habe schon die Androhung ausgereicht, das Gerät zu benutzen. Die Geräte würden einen "größeren Schutz für die eingesetzten Beamten und dem polizeilichen Gegenüber" bieten und "eine bislang vorhandene einsatztaktische Lücke zwischen Schlagstock, Reizstoffsprühgerät und Dienstwaffe“"schließen, hieß es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums. Nun sollen auch Polizistinnen und Polizisten in der Inspektion Cottbus/Spree-Neiße und anschließend in der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald mit Tasern ausgestattet werden. Im Laufe des zweiten Quartals würden nach aktueller Planung die Kollegen in Oberhavel, Oder-Spree/ Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel sowie die Einsatzhundertschaften in Oranienburg, Potsdam und Frankfurt (Oder) dazukommen. Zur Vorbereitung hat es laut Polizeipräsidium Schulungs- und Trainingsmaßnahmen gegeben. Die Probephase soll bis Ende des Jahres 2022 gehen.

Umstrittene Waffe

Die Waffen verschießen kleine Pfeile, die an dünnen Drähten hängen, einige Meter weit. Wenn die Pfeile einen Menschen treffen, schießt Strom durch die Drähte und macht die Person kurzzeitig handlungsunfähig. Die Geräte sollen Personen auf Distanz halten können - ohne das Risiko, sie tödlich zu verletzten. Taser sind umstritten, weil es in den USA Fälle gab, in denen Menschen mit einem

Herzfehler gestorben sein sollen. Während der einjährigen Probephase in Südbrandenburg kam es bei den sechs Einsätzen "ausschließlich zu leichteren Verletzungen, insbesondere durch den Eintritt der Pfeilelektroden in die Haut sowie in Einzelfällen durch den Sturz", heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums.