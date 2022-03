Kein Regen in Sicht - Höchste Waldbrandgefahrenstufe für Elbe-Elster ausgerufen

Mo 21.03.22 | 16:50 Uhr

www.imago-images.de Audio: Antenne Brandenburg | 21.03.2022 | Holger Kessler | Bild: www.imago-images.de

Viel Sonne, seit Wochen kaum Niederschlag: In Brandenburg sind die Wälder inzwischen knistertrocken. Einen Tag nach kalendarischem Frühlingsanfang wurde nun für den ersten Landkreis die höchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen: Elbe-Elster.



In Brandenburg steigt wegen der anhaltenden Trockenheit und den wärmeren

Temperaturen die Waldbrandgefahr. Im Landkreis Elbe-Elster im Süden des Landes gilt seit Montag die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf, die Gefahr ist also sehr hoch. Das teilte das Brandenburger Umweltministerium mit [mluk.brandenburg.de]. In allen anderen 13 Landkreisen gilt inzwischen die zweithöchste Warnstufe vier. Hier ist die Brandgefahr hoch. In manchen Teilen Brandenburgs hat es im März noch gar nicht geregnet.

Kaum Regen in Sicht

"Da reicht schon ein Funke, dass es anfängt zu brennen", so der Waldbrandbeauftragte des Landes, Raimund Engel. Er geht davon aus, dass die Feuergefahr vor allem in den kommenden drei Tagen hoch ist. Wenn Waldbesitzer Schadholz beseitigen, sollten sie am besten die Wege freiräumen, damit Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen bei Bränden nicht behindert werden. Hoffnung gibt es laut Engel für die zweite Wochenhälfte mit mehr Bewölkung und auch niedrigeren Temperaturen in der Nacht. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt erst Richtung Wochenende, wenn auch nur minimal: Am Samstag und Sonntag liegt sie bei zwei Prozent [Wetter auf rbb24.de].



Hinweisschild auf die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 | Bild: radioeins/Chris Melzer

Haupt-Brandursache: Der Mensch

Viele Brände könnten laut Engel verhindert werden. "Fast 95 Prozent der Brände gehen vom Menschen aus", sagte er am Sonntag dem rbb. Eine Ursache sei Unachtsamkeit, zum Beispiel durch Grillen in der Nähe eines Waldes oder bei Gartenarbeit. "Viele räumen ihre Gärten auf und glauben etwas Gutes zu tun, indem sie das Laub verbrennen." Wer ein Feuer macht, muss mindestens 50 Meter Abstand zum Waldrand halten. Im Wald selbst darf in Brandenburg prinzipiell kein Feuer angezündet werden.

Für Waldbesucher gibt es laut Umweltministerium keine unterschiedlichen Verbote oder Einschränkungen bei den jeweiligen Waldbrandgefahrenstufen. Sie sollen nur für die Gefahr sensibilisieren [PDF/mluk.brandenburg.de]. Ab Stufe vier kann die untere Forstbehörde jedoch einen Wald für Besucher sperren, dann werden entsprechende Schilder aufgestellt. Das passiere laut Ministerium aber nur selten.

Bruno Kaegi/chromorange Klimawandel - Landesregierung will Grundwasser stärker rationieren Das kostbare Grundwasser wird in Brandenburg immer weniger. Klimafolgen lassen die Neubildung geringer ausfallen. So sacken Seen auf Tiefststände ab, Fließgewässer trocknen aus. Nun will das Land umlenken.

Weniger Brände im vergangenen Jahr

Größere Brände hat es laut den Waldbrandzentralen am vergangenen Wochenende noch nicht gegeben. Über sie läuft die Früherkennung. Die Zentralen in Zossen (Teltow-Fläming) und Eberswalde (Barnim) sind ab Gefahrenstufe drei besetzt. Innerhalb weniger Minuten können die Mitarbeiter Informationen über Brände an die jeweiligen Leitstellen in den

Regionen weitergeben. Sensoren scannen den Brandenburger Wald nach aufsteigenden Rauchwolken. Im Jahr 2021 hatte es im Vergleich zu den Jahren davor in Brandenburg weniger gebrannt, weil es mehr geregnet hat. Im Jahr 2020 gab es laut Umweltministerium 299 Waldbrände auf 118,5 Hektar Fläche. 2019 waren es 417 Brände, denen 1352 Hektar Wald zum Opfer fielen, 2018 bei 491 Bränden 1663 Hektar Wald.

Sendung: Antenne Brandenburg, 21.03.2022, 15:30 Uhr