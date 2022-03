Polizeibeamter verletzt - Autofahrer liefert sich bei Kittlitz Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mi 09.03.22 | 15:30 Uhr

dpa/Spremberg Antenne Brandenburg|09.03.2022|15.30 | Bild: dpa

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Dienstag ein Autofahrer auf der A13 bei Kittlitz (Oberspreewald-Lausitz) geleistet. Wie die Polizeidirektion Süd mitteilt, wurden die Beamten gegen 16.15 Uhr zum Rastplatz "Lichtenauer Seen" gerufen. Dort habe der Fahrer eines Mercedes nach ersten Ermittlungen eine Harley Davidson an der Weiterfahrt hindern wollen. Das Motorrad sei ersten Angaben zufolge von dem Mercedes gestreift worden, der Fahrer aber unverletzt geblieben.

Fahrer schließt sich in Mercedes ein

Als Polizeibeamte die Identität des Benz-Fahrers hätten feststellen wollen, habe dieser sich zuerst in seinem Auro eingeschlossen und sei dann in Richtung Dresden geflüchtet. An der Ausfahrt Bronkow hat er die Autobahn verlassen und sei mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landstraße in Richtung Lieskau (Elbe-Elster) weitergefahren. Dabei habe er sich und andere in erhebliche Gefahr gebracht, so die Polizei.

In Massen (Elbe-Elster) sei der Mercedes in einem Kreisverkehr durch mehrere Polizeiautos vorübergehend gestoppt worden. Allerdings habe er zwei Funkwagen gerammt und sei über den Bürgersteig erneut entkommen. Bei dem Manöver musste ein Polizist zur Seite springen, um nicht von dem Mercedes erfasst zu werden, teilte die Polizei mir. Schließlich wurde das flüchtige Auto in Finsterwalde endgültig gestoppt.

Nach dem Ende der Verfolgungsjagd habe der 60-jährige Fahrerzudem Polizeibeamte körperlich angegriffen. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam; wegen des Verdachts einer psychischen Ausnahmesituation, wurde die stationäre fachmedizinische Betreuung veranlasst.



Verletzter Beamter und Sachschäden