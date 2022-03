In Finsterwalde (Elbe-Elster) sind am Freitag hunderte Menschen zu einer Aktion gegen den Krieg in der Ukraine auf den Marktplatz gekommen. Mehrere Schulen und die Stadt hatten dazu aufgerufen, zusammen das Lied "We are the world" zu singen und damit Solidarität mit der Ukraine und ein Zeichen für ein friedliches Europa zu setzen.

"Wir sehen mit großer Sorge, was die Menschen in der Ukraine derzeit erleben müssen", sagte Bürgermeister Jörg Gampe (CDU) zur Ankündigung der Aktion.

In den letzten Tagen seien in Finsterwalde bereits mehrere Hilfsaktionen ins Leben gerufen worden, so Gampe - unter anderem Spendenaktionen. Sie sollten mit dem gemeinsamen Singen auf dem Marktplatz bekannt gemacht werden. Am Sonntag gab es in der Stadt außerdem eine Menschenkette zum Gedenken für den Frieden in Europa und die Menschen in der Ukraine.