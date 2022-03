Eine 51-jährige Frau soll in Massen (Elbe-Elster) im Süden Brandenburgs auf ihre hochbetagten Großeltern eingeschlagen haben.



Wie die zuständige Polizeidirektion Süd in Cottbus am Dienstag mitteilte, habe sich der Vorfall in der Nacht zu Dienstag ereignet. Die Senioren mussten demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie zurzeit stationär behandelt werden.