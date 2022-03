Nach zwei Jahren Ruhe - Mühlberger Hafen wird wieder belebt

Di 15.03.22 | 17:27 Uhr

rbb/Ralf Jussen Audio: Antenne Brandenburg | 15.03.2022 | Ralf Jussen | Bild: rbb/Ralf Jussen

Mehr als zwei Jahre war im Hafen Mühlberg Flaute. Kein Windflügel, kein Holz oder Kies wurden verladen. Das Land hatte in den Hafen 2009 etwa 2,4 Millionen Euro investiert. Am Dienstag kam Bewegung in den Hafen. Von Ralf Jusssen

Ursprünglich sollte der Elbe-Hafen in Mühlberg als Terminal für die in Lauchhammer hergestellten Flügel für Windkraftanlagen von Vestas dienen. Der Plan ging nicht auf, die Flügeltransporte überlebten die Testphase nicht. Auch die Nähe zu anderen funktionierenden Häfen entlang der Elbe hatte die Flaute in Mühlberg genährt. Seit Dienstag aber kommt Bewegung in den Hafen. Direkt an der Kaimauer stehen zwei jeweils 500 Tonnen schwere Kräne. An ihren Seilen hängt ein über 100 Tonnen schweres, komplett vormontiertes Aggregat für eine Luftzerlege-Anlage in Schwarzheide. Die Anlage komme aus den Emiraten, sagt Bauleiter Uwe Gravenhorst vom französishen Konzern Air Liquide. Er kündigt an, dass zwei weitere Anlagen im Mai aus China im Mühlberger Hafen anlanden werden.

Im Elbe-Hafen von Mühlberg | Bild: rbb/Ralf Jussen

Antrag auf Gleisanschluss soll gestellt werden

Air Liquide investiert in eine neue Anlage am Standort Schwarzheide in den nächsten Jahren insgesamt zehn Millionen Euro. Das beauftragte Logistikunternehmen kümmert sich um den Transport der Anlagen von Hamburg bis Schwarzheide. Man habe sich ganz bewusst für den Weg über Mühlberg entschieden, sagt Projektleiter Rene Wermke vom angeheuerten Logistikunternehmen. Die Anbindung an das Firmen-Ziel Schwarzheide sei ideal und die die Unterstützung von Behörden in Brandenburg ein weiterer Grund für diese Entscheidung.

Der Mühlberger Bürgermeister Dieter Jähnichen will den Hafen weiter beleben und im Rahmen des Strukturwandels einen Antrag zum Bau eines Gleisansschlusses stellen.

Transportschiff im Hafenbereich Mühlberg | Bild: rbb/Ralf Jussen

Das weitere schwere Transporte im Hafen Mühlberg ankommen ist auch für Hafenmeister Bernd Zimmermann eine logische Sache, denn solche Teile kommen nun mal in Hamburg an und erreichen über die Elbe schließlich den Zielhafen Mühlberg. Und nicht alles lasse sich eben über Schiene und Straße abwickeln, sagt Zimmermann. Die nächsten Schubschiffe sind für Mitte Mai angekündigt. Im Hafen Mühlberg lagern zunächste alle Teile, die dann mit Schwerlasttransporten bis nach Schwarzheide gefahren werden.