Feuerwehreinsatz in Senftenberg

Do 17.03.22 | 11:50 Uhr

In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) brannte in der Nacht zum Donnerstag eine komplette Zapfsäule an einer Tankstelle. Nach Informationen der Leitstelle Lauzsitz waren 13 Löschfahrzeuge und etwa 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt und sichert Spuren. Auch das Videomaterial der Tankstelle soll ausgewertet werden.

Bereits am Wochenende sind in Schwarzheide mehrere Zapfhähne einer Tankstelle angezündet worden. Bei beiden Bränden war es bei Sachschäden geblieben, Verletzte gab es nicht. Die Polizei prüfe jetzt, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Bränden gibt und ermittle auch wegen Brandstiftung, teilte die Polizeidirektion Süd auf rbb-Nachfrage mit.