Ende März wollen die Spargelbauern mit der Ernte des Edelgemüses beginnen. Etwas teurer soll der Spargel werden, unter anderm wegen des höheren Mindestlohnes und der Krafstoffpreise.



In Sallgast zum Beispiel wird es ein Plus von zehn Prozent geben, dann kostet das Kilo zwischen acht und 13.50 Euro. In der Hauptsaison dann acht bis elf Euro.



Traditionell endet die Ernte am Johannistag, am 24. Juni. Schon zu Ostern soll es nach Einschätzung der Gemüsebauern genügend Spargel geben. Vorausgesetzt, es kommen die erwarteten hunderten Helfer zum Ernten und Sortieren.

Im Spreewald wird das Saisongemüse in zehn Betrieben angebaut. In Deutschland wächst Spargel auf über 22.000 Hektar. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg.