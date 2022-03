Do 17.03.22 | 16:49 Uhr

Der Hausärztemangel im Spreewald bleibt ein Problem. Nach mehreren Gesprächsrunden mit Politikern und Ärztevertretern hat sich die Situation nicht verbessert. Im Gegenteil: In diesem Jahr hören weitere Ärzte auf. Von Daniel Friedrich

Mehrere Hörer und Zuschauer hatten sich beim rbb gemeldet und darauf aufmerksam gemacht, dass sie derzeit keinen Hausarzt finden. In den vergangenen Monaten haben eine Praxis in Luckau und drei in und um Lübben geschlossen. Nachfolger gibt es nicht. Nach Angaben der KVBB ist ein Hausarzt für mindestens 1600 Patienten zuständig.

Der Spreewald gilt schon jetzt als von Hausärzten "drohend unterversorgt", doch konkrete Besserung ist nicht in Sicht. Das hat eine Nachfrage von rbb|24 in Lübben, Luckau und Lübbenau sowie bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) ergeben. "Wir führen zwar Gespräche, aber können noch keine konkreten Ergebnisse präsentieren", sagte KVBB-Sprecher Christian Wehry.

Debatte in Brandenburg

Der Ärztemangel ist in aller Munde - in Lübben und Luckau bereits bittere Realität. Nachdem gleich vier Hausärzte ihre Praxen aufgegeben haben stehen über 6.000 Patienten ohne einen da. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht.

Über 6.000 Patienten in Luckau und Lübben ohne Hausarzt

Ärztemangel in Brandenburg

Lübben will jetzt ein Medizinisches Versorgungszentrum gründen. Es soll Ärzten Verwaltungsarbeit abnehmen und eine Praxiseröffnung somit attraktiver machen. Die Stadtverordneten wollen dazu in der kommenden Woche einen Grundsatzbeschluss fassen. Ähnliches war auch in Golßen (Dahme-Spreewald) geplant. Die Pläne ruhen aber aus personellen Gründen gerade.

Auch in der Nachbarstadt Dahme/Mark (Teltow-Fläming) war die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums im Gespräch. Allerdings gab es dafür keine politische Mehrheit. Im Juli dieses Jahres geht nun einer von zwei Hausärzten in den Ruhestand. Einen Nachfolger gibt es nicht. In Dahme müssen auch zwei Altenpflegeheime ärztlich versorgt werden.

Unterdessen stehen die nächsten Hausarzt-Praxen vor dem Aus: Ein Luckauer Allgemeinmediziner will die Stadt dieses Jahr verlassen. Eine Ärztin in Lübben sowie ein Ärzteehepaar aus Lübbenau gehen in den Ruhestand. 6000 zusätzliche Patienten im Spreewald stehen damit bald ohne Hausarzt da.