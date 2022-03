Interview | Zeckenexperte Kahl - "Es sind nicht die Zecken, die sich ausbreiten, sondern das Virus"

Di 15.03.22 | 14:00 Uhr

imago/blickwinkel Audio: Antenne Brandenburg | 15.03.2022 | Schomber / Kahl | Bild: imago/blickwinkel

Schon drei Brandenburger Landkreise gelten als FSME-Risikogebiete: Oder-Spree, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße. Warum das so ist und wie man sich vor dem Virus schützen kann, erklärt Zecken-Experte Olaf Kahl im rbb|24-Interview.

rbb|24: Herr Kahl, Sie sind Biologe und beschäftigen sich seit 1978 intensiv mit Zecken. Noch sind wir im Monat März und dennoch wird schon vor Zecken gewarnt. Warum so früh im Jahr? Olaf Kahl: Wenn die Tageshöchtsttemperaturen zehn Grad erreichen oder überschreiten und kein Schnee liegt, dann ist im Frühjahr mit der ersten Zeckenaktivität zu rechnen. Zur Zeit sind auch schon Zecken aktiv.



Hat das Risiko, von einer Zecke gestochen zu werden, Ihrer Meinung nach zugenommen? Das Risiko, von einer infizierten Zecke gestochen zu werden, hat eindeutig zugenommen. Es hält sich trotzdem noch in Grenzen. Wer sich aber sehr häufig diesem Risiko aussetzt, also oft in Wäldern in Risikogebieten unterwegs ist, dem würde ich raten, sich gegen Zecken impfen zu lassen und das mit seinem Hausarzt zu besprechen.



Wie wird sich denn das Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus (FSME) weiter verbreiten? Es ist sehr schwer, Prognosen zu machen. Aber in der Rückschau kann man sagen, dass sich die Nordgrenze, die Hauptverbreitungsgrenze des FSME-Virus in den letzten 10, 15 Jahren von Süddeutschland deutlich nach Norden verschoben hat. Mittlerweile ist fast ganz Sachsen Risikogebiet und die neuen Risikogebiete im südöstlichen Teil Brandenburgs stellen eine Fortsetzung der Virusverbreitung in Sachsen dar.



Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, ist es möglich, dass auch die mittleren und später vielleicht auch die nördlichen Landkreise von Berlin-Brandenburg irgendwann Risikogebiete sind. Man muss aber sagen, dass außerhalb der Risikogebiete einzelne FSME-Fälle auch in der norddeutschen Hälfte immer schon aufgetreten sind. Sie machen etwa fünf Prozent aller Fälle aus.



Info FSME kann eine Gerhirn-, Hirnhaut - oder Rückenmarkentzündung auslösen, sie gilt als schwere Krankheit. In der Folge sind Lähmungen, Schluck- und Sprechstörungen möglich. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Menschen, die sich in FSME-Risikogebieten aufhalten oder dort wohnen, eine Impfung als sicheren Schutz vor der Krankheit.

Wenn wir von FSME-Fällen reden, in welchen Dimensionen bewegen wir uns denn da üpberhaupt? Total herausgestochen ist das Jahr 2020 mit 704 Fällen in ganz Deutschland, eine Zahl, die wir ansatzweise noch nie erreicht hatten. Das hängt sicher mit dem sehr warmen Sommer zusammen und das viele Leute wegen der Corona-Pandemie ins Grüne gegangen sind. Im Jahr darauf, 2021, sind diese Fallzahlen in ganz Deuschland deutlich gesunken.

Wenn vom FSME-Virus die Rede ist, dann verbinden die meisten Menschen die Zecke als Überträger damit, stimmt das überhaupt? Es sind nicht die Zecken, die sich ausbreiten, sondern es ist das Virus. Die Zecke, die beim Menschen für 99 Prozent der Zeckenstiche verantwortlich ist, ist der sogenannte gemeine Holzbock. Und der ist in ganz Deutschland anzutreffen, aber auch in weiten Teilen Skandinaviens. Also die Zecke ist schon längst da.

Was also sollten wir machen, um einem Zeckenstich zu entgehen? Die Zecke, der gemeine Holzbock, ist ein Wald- und Waldrandbewohner. Da wo Felder und Wiesen sind, kommt er in Brandenburg äußerst selten vor. Man sollte sich im Wald möglichst auf breiten Wegen aufhalten. Sollte das mal nicht möglich sein, dann sollte man direkt nach dem Waldbesuch Körper und Sachen nach Zecken intensiv absuchen und die Zecke, wenn sie gestochen haben sollte, schnell entfernen.



Allerdings ist es beim FSME-Virus so, dass das bereits mit dem Einstich auf den Mensch übertragen wird mit dem ersten Speichel. Trotzdem, je früher man eine infizierte Zecke entfernt, desto geringer die Virus-Dosis. Wie man sie entfernt, ob mit dem Fingernagel oder einer Pinzette, das ist sekundär. Das man die Zecke schnell entfernt, das ist die wichtige Message.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Jasmin Schomber.