Pflegedienst-Betreiber - Lausitzer Paar wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Di 12.04.22 | 16:37 Uhr

Im Prozess um Steuerhinterziehung ist ein Ehepaar aus Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) zu Bewährungsstrafen verurteilt worden - die Frau zu einem Jahr und sechs Monaten, ihr Mann zu einem Jahr und elf Monaten. Zu diesem Urteil ist am Dienstag das Landgericht Cottbus gekommen. In der Anklage war zunächst auch die Rede von illegaler Beschäftigung von Pflegekräften. In diesem Fall hat das Gericht das Verfahren eingestellt, die Beweislast war nicht eindeutig. Das Gericht folgt mit ihrem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger forderten dagegen, dass die Frau verwarnt und der Mann freigesprochen wird.

Steuerschaden neu bewertet

In dem Fall ging es um ein Unternehmen mit mehreren Gesellschaften, teilweise mit Sitz in Deutschland und mit Sitz in Bulgarien. In Bulgarien wurden Steuern gezahlt, in Deutschland ist aber keine Steuererklärung gemacht worden. Das Gericht hat den Steuerschaden nun neu bewertet und ist auf eine Gesamtsumme von rund 564.000 Euro gekommen. Die Anklagezeiträume gehen bis ins Jahr 2007 zurück. Wie eine Finanzamtsmitarbeiterin dem rbb sagte, sei es gut, dass es nach so langer Zeit überhaupt zu einem Urteil komme. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

In der Anklage zu dem Prozess war ursprünglich die Rede davon, dass das Paar einen Pflegedienst mit Firmensitz in Bulgarien geleitet, die Geschäfte aber tatsächlich von einer deutschen Betriebsstätte in Ruhland im Landkreis Oberspreewald-Lausitz aus abgewickelt haben soll. Das Paar sollte laut Anklage darüber hinaus zwischen 2007 und 2015 fast 400 Pflegekräfte aus osteuropäischen Ländern in Deutschland illegal beschäftigt und dabei Sozialversicherungsbeiträge in einer Gesamthöhe von 1,3 Millionen Euro hinterzogen haben.