Interview | Semesterstart an der BTU Cottbus-Senftenberg - "Wir halten Präsenzvorlesungen unbedingt für notwendig"

Mo 11.04.22 | 16:50 Uhr

imago stock&people Audio: Antenne Brandenburg | 11.04.2022 | Christian Matthée | Bild: imago stock&people

Es gibt Studierende an der BTU Cottbus-Senftenberg, die haben noch nie einen Hörsaal von innen gesehen. Nun startet das Sommersemster - mit Vorlesungen vor Ort. Das geht trotz hoher Coronazahlen, sagt Uni-Vizepräsident Peer Schmidt.



Nach mehr als zwei Jahren im Pandemie-Modus will die BTU Cottbus-Senftenberg möglichst wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Am Montag sind die Vorlesungen zum Sommersemester gestartet. Sie sollen wieder mit den Studierenden in den Hörsälen stattfinden. rbb|24: Herr Schmidt, Sie sind der Vizepräsident für Studium und Lehre an der BTU. Wie realistisch ist es angesichts der immer noch sehr hohen Corona-Infektionszahlen, dass die Vorlesungen in der Uni gehalten werden? Peer Schmidt: Wir halten das für sehr realistisch und vor allen Dingen für unbedingt notwendig. Wir haben uns bereits im Wintersemester positioniert, dass wir eine Präsenzuniversität sind, dass wir die Präsenz zurückhaben wollen. Viele Studierende haben das auch sehr positiv reflektiert, dass sie den persönlichen Austausch, den Kontakt, die Kommunikation untereinander, aber auch mit den Lehrenden schätzen und gern wahrnehmen. Das wollen wir natürlich jetzt verstärken. Die Bedingungen sind so, dass wir wieder umfänglich in die Präsenz zurückkommen können. Insbesondere für unsere internationalen Studierenden ist das auch ein großer Gewinn.

INFO BTU Prof. Dr. rer. nat. habil. Peer Schmidt ist der Vizepräsident für Studium und Lehre an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Die BTU startet mit 6.800 Studierenden ins Sommersemester.

Die Vorlesungen sind ein Teil des Studiums, genauso wie Seminare, Laborarbeit und so weiter. Andererseits ist die Corona-Pandemie noch nicht vorbei. Mit welchen Einschränkungen im Uni-Betrieb müssen Sie und die Studierenden noch leben? Von Seiten der Landesregierung gibt es keine Corona-bedingten Einschränkungen mehr. Wir sind trotzdem in unserer Eigenverantwortung dabei, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das bedeutet, dass in den BTU-Gebäuden weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt. Das können wir aussetzen, wenn die Mindestabstände eingehalten werden - wenn wir also Seminar- oder Hörsäle mit einer Belegung von 1,50 Meter Abstand zur Verfügung stellen können. Der 3G-Nachweis in der Lehre entfällt für die Lehrenden und Studierenden. Wir bitten aber alle, dennoch sorgsam mit sich umzugehen und vor allen Dingen auch bei Corona positiven Testergebnissen beziehungsweise typischen Krankheitssymptomen die Vorlesungen zunächst zu meiden.

Gibt es auch bei ihnen Ausfälle, die dazu führen, dass manches noch nicht wie vor der Pandemie stattfinden kann? Zunächst mal ist die BTU in gewisser Weise ein Abbild der Gesellschaft. Das heißt: Alles, was um uns herum passiert, nehmen wir auch an der Universität war. Natürlich haben wir im Moment noch Ausfälle im Bereich der Verwaltung, bei den Lehrkräften. Wir hoffen aber, dass wir das zum Start einigermaßen kompensiert bekommen, dass wir schnell wieder alle Mitarbeitenden an Bord kriegen und die Lehrveranstaltungen wie geplant stattfinden können.



rbb BTU Cottbus-Senftenberg stellt Pläne zum "Science Park" vor - Träume von Flugtaxis in der Lausitz Noch besteht das Projekt nur auf dem Papier: Eine Absichtserklärung für den "Science Park Lausitz", wo internationale Forschung betrieben werden soll, wurde am Montag unterschrieben - darunter sind bekannte Namen. Von Sebastian Schiller

Die BTU hat einen relativ hohen Anteil an Studierenden aus dem Ausland. Sind die noch alle in der Lausitz beziehungsweise wieder da, oder gibt es für einen Teil Ihrer Studierenden auch Probleme, tatsächlich wieder anzureisen, um in Präsenz weiterstudieren zu können? Da sind wir tatsächlich einen großen Schritt weitergekommen. Wir hatten ja im Wintersemester geplant, wieder umfänglich in die Präsenz zu gehen. Das war vor allem für die internationalen Studierenden ein großes Problem - insbesondere, ein Visum und rechtzeitig Flüge nach Deutschland zu bekommen. Diese Probleme sind mittlerweile nahezu ausgeräumt, so dass wir davon ausgehen, dass der Großteil der ausländischen Studierenden wieder vor Ort ist und wir nur Einzelfälle haben, um die wir uns mit unserem International Relation Office kümmern, also bei Visumsfragen unterstützen und eine schnellstmögliche Anreise ermöglichen.

Das Sommersemester ist klassischerweise nicht die Zeit, in der viele neue Studierenden dazukommen. Dennoch eine Frage zur Attraktivität der Uni: In den letzten Monaten ist viel passiert: Neue Institute, Fördermittel für Projekte. Es hat den Startschuss für den Lausitz Science Park gegeben. Wirkt sich das auf die Uni-Entscheidungen von Studierenden aus? Wir beobachten schon, auch im Wintersemester, dass wir im Moment gegen den Trend schwimmen. Wir haben im Gegensatz zu anderen Hochschulen des Landes und dem bundesweiten Trend leichte Aufwüchse bei den Neuimmatrikulationen. Das könnte ein zarter Anfang sein, dass die Wahrnehmung bei den Studierenden steigt, nach Cottbus zu kommen, Teilhabe zu haben an den attraktiven Unternehmungen, die mit dem Strukturwandel, mit der Ansiedlung von neuen Instituten stattfinden. Wir versuchen auch zu vermitteln, dass ein direkter Zusammenhang besteht zwischen dem, was in der Forschung passiert und was wir aus der Forschung heraus sofort in die Lehre transformieren. Die Bewerbungszahlen an der BTU steigen. Das Interesse ist wirklich da, wir müssen trotzdem am Ball bleiben und noch mehr Studierende für uns gewinnen.

Audio: Antenne Brandenburg | 03.03.2022 | Bärbel Lampe Viadrina-Universität und TH Wildau - Brandenburger Hochschulen stoppen vorerst Projekte mit russischen Einrichtungen Wegen des Krieges in der Ukraine werden gemeinsame Projekte der Viadrina-Universität und der TH Wildau mit russischen Unis vorerst gestoppt. Russische Studenten seien von den Maßnahmen nicht getroffen, ukrainische Wissenschaftler werden in Sicherheit gebracht.

Seit fast sechs Wochen ist Krieg in Europa. Wie sehr beeinflusst der Angriff Russlands auf die Ukraine das Arbeiten an der Uni? Wie sehr ist das bei Ihnen im Alltag zu spüren? Wir spüren das im Alltag auf verschiedenen Ebenen. Wir haben einmal Kolleginnen, die aus der Ukraine stammen, die natürlich in großer Sorge um ihre Familien, ihre Angehörigen, ihre Freunde sind. Wir haben darüber hinaus vielfältige Beziehungen nach Osteuropa. Auch da sind wir sehr sensibel, was die Fortführung der Kooperationen angeht - zum einen mit den Kooperationspartnern aus der Ukraine. Bei den Kooperationen nach Russland haben wir jetzt die Aktivitäten zurückgestellt, entsprechend der Empfehlung der Hochschulkonferenz und des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD). Wir hoffen aber, dass sich die Situation bald entschärft, und wir wieder aktiv werden können. Für die russischen Studierenden gibt es im Übrigen keine Einschränkungen, also es gibt keine Zwangsexmatrikulationen. Sie dürfen ihre Studienangebote weiterhin wahrnehmen.

Seit ungefähr zwei Wochen gibt es an der BTU Cottbus-Senftenberg auch besondere Angebote für Studierende, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Wie werden sie angenommen? Wir haben tatsächlich relativ schnell reagiert und ein Sofortprogramm etabliert, das zunächst über den Gasthörendenstatus den ukrainischen Geflüchteten ermöglicht, umfangreich an den Lehrangebot teilzunehmen, sie in Sprachkurse zu integrieren, die Sportangebot für sie zu öffnen. Im Moment haben wir 40 eingeschriebene Gasthörende in diesem Programm. Darüber hinaus planen wir auch langfristig für das Wintersemester ein spezielles Programm im Sinne eines Orientierungsstudiums, bei dem die Geflüchteten Module an der BTU belegen können und diese auch für ein Folgestudium anerkannt bekommen, das sie anschließen können.