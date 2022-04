Zum ersten Mal seit Bestehen der Tafel Cottbus mussten Kunden, die nach Lebensmitteln angestanden haben, abgewiesen werden. Der Andrang sei am Dienstag am Standort im Stadtteil Sachsendorf zu groß gewesen, sagte Tafel-Chef Kai Noack dem rbb. "Ich habe schon am frühen Mittag für den Tag ein Aufnahmestopp verhängt, weil wir einfach nicht mehr in der Lage waren, das zu bedienen."

Bis halb elf hätten circa 120 Kunden eine Karte gezogen, um Lebensmittel abzuholen - pro Karte erfahrungsgemäß für etwa drei Personen. Weitere Wartende mussten laut Kai Noack daraufhin gebeten werden, am nächsten Tag wiederzukommen. "Wir haben die Lebensmittel in der Menge nicht da und das ist ein Problem", so Noack. Ein zweiter Grund war, dass das Team, das größtenteils aus Ehrenamtlichen besteht, es zeitlich nicht geschafft hätte, an dem Tag noch mehr Kunden zu bedienen.