Glasfaserausbau geht in Kolkwitz nach Baustopp unter Beobachtung weiter

Schäden an anderen Leitungen

Er hatte Anfang April die Bauarbeiten gestoppt, nachdem zahlreiche Telefon-, Wasser- und auch Stromleitungen beschädigt worden waren, was zu einem Dauereinsatz der Entstörungsdienste geführt habe, sagte Schreiber nach dem Stopp .

In der Gemeinde Kolkwitz (Spree-Neiße) im Süden Brandenburgs hat nach einwöchiger Pause am Dienstag wieder der Glasfaserausbau begonnen. Nach den jüngsten Schäden wolle man nun die Arbeiten regelmäßig beobachten, sagte Bürgermeister Karsten Schreiber (SPD) am Dienstag dem rbb.

Während der Baupause habe es "ernsthafte Gespräche mit der ausbauenden Firma" gegeben, so Schreiber. Er habe prinzipiell Verständnis dafür, dass bei Bauarbeiten etwas kaputt gehen kann. "Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne", sagte er am Dienstag dem rbb. "Aber in dem Umfang, wie es da passiert ist, konnten wir es nicht mehr dulden.“

Nun sei nachgesteuert worden. "Es wurde uns versprochen, dass zwei Bauleiter auf die Baustellen kommen, um die Probleme zu beheben und auch gegebenenfalls die Bautrupps ausgetauscht werden, die diese Schäden verursacht haben." Darüber hinaus will die Gemeinde selbst ein Auge auf die Bauarbeiten werfen und täglich auf die Baustellen fahren. "Wir schauen nach, was getan wird, dokumentieren das auch, so dass wir bei eventuellen Schäden Regressansprüche geltend machen können."