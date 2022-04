Umweltverband - Grüne Liga zeigt sich besorgt über Rutschungen am Cottbuser Ostsee

Mi 06.04.22 | 14:23 Uhr

Bild: Foto: Jörg Peter Rademacher

Am entstehenden Cottbuser Ostsee ist es im Februar und März zu Rutschungen gekommen. Ungewöhnlich ist aus Sicht der Grünen Liga, dass nicht etwa Kippenflächen, sondern natürlich gewachsener Boden ins Rutschen gekommen sei.



Der Umweltverband "Grüne Liga" hat sich besorgt über Ufer-Rutschungen am künftigen Cottbuser Ostsee gezeigt. In einer Mitteilung erklärte der Verband am Mittwoch, die Rutschungen hätten eine Ähnlichkeit zu der, die zur Sperrung des Helenesees bei Frankfurt (Oder) geführt hätten. Laut Mitteilung gab es im Februar und März gleich mehrere Rutschungsereignisse, was auch das für die Flutung des Sees zuständige Bergbauunternehmen Leag dem rbb bestätigte. Ein ehemaliger Lärmschutzwall nahe des Cottbuser Ortsteils Schlichow sei bereits von der Leag abgesperrt worden, heißt es in der Mitteilung der Grünen Liga weiter. Als ungewöhnlich bezeichnete der Umweltverband, dass nicht etwa ehemalige Kippenflächen von den Rutschungen betroffen seien - also Gebiete, in denen Abraum aus der Grube lose aufgeschüttet worden sei - sondern natürlich gewachsener Boden. Dieser sei normalerweise nicht rutschanfällig.



Auch Bereich der Kaimauer betroffen

Ebenfalls problematisch ist es für den Umweltverband, dass die Rutschungen am Ufer in Richtung Stadt passiert seien. Der Ortsteil Schlichow liege unmittelbar an den Rutschungsstellen. "Zudem ist der Bereich der Kaimauer betroffen, in dem die Stadt Cottbus umfangreich das Seeufer entwickeln will und in den Millionen an Strukturgeldern fließen", wird René Schuster von der Grünen Liga Cottbus in der Mitteilung zitiert. Leag und das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) seien derzeit mit der Ursachenforschung beschäftigt, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Umweltverband erklärte, dass es für den ehemaligen Tagebau Cottbus-Nord, aus dem gerade der Ostsee wird, seit nunmehr zehn Jahren einen genehmigten Abschlussbetriebsplan gebe. Mögliche Risiken müssten demnach bereits im Vorfeld ausgeschlossen worden sein, so die Grüne Liga.



Schutzwall-Sperrung wegen kaputten Zauns

Die Leag bestätigte dem rbb am Mittwoch auf Nachfrage, dass die Rutschungen tatsächlich an den natürlich gewachsenen Stellen passiert seien und dass das Unternehmen derzeit an der Ursachenforschung arbeite. Der Boden sei für die Ufererschließung allerdings bearbeitet worden. Die Leag sei zudem nur für den Uferabschnitt vor Schlichow zuständig.

Bei einer Bürgerveranstaltung in Schlichow in der vergangenen Woche war allerdings erklärt worden, dass die Sperrung des ehemaligen Lärmschutzwalles vorgenommen worden sei, weil ein Zaun am See immer wieder niedergetreten worden war. Die Sperrung sollte dem Schutz der Wanderer und Schulustigen dienen auf dem Wall dienen. Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe ließ eine Anfrage des rbb am Mittwoch zunächst unbeantwortet.



Sendung: Antenne Brandenburg, 06.04.2022, 13:30 Uhr