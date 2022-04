Der Senftenberger See gilt als touristisches Zugpferd im Lausitzer Seenland. Am Samstag wird dort offiziell die Saison eröffnet. Nach zwei mageren Corona-Jahren blickt die Geschäftsführerin des Lausitzer Tourismusverbands wieder mit Freude auf die Saison.

rbb|24: Frau Winkler, Sie sind Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland und damit verantwortlich für den brandenburgischen Teil der Seenkette an der Grenze zu Sachsen. Zwei Jahre in Folge musste die Ostersaison bei Ihnen pandemiebedingt ausfallen. Wie sind die Buchungszahlen in diesem Jahr?

Kathrin Winkler: Wir hatten zwei Jahre lang wirklich dicht gehabt, da gab es viele Tränen bei den Tourismusanbietern. Jetzt haben wir die Situation, dass wir sehr gut gebucht, sogar fast ausgebucht sind. Es gibt nur noch wenige Betten. Das zeigt einfach, die Leute sind hungrig, wollen wieder raus. Da freuen wir uns natürlich, dass die Fahrräder genauso gefragt sind, wie die Übernachtungsbetten.

Dennoch liegenzwei harte Jahre hinter Ihnen. Wie sehr haben sich die Pandemie-Jahre bei den touristischen Anbietern ausgewirkt?

Wir haben als Lausitzer Seenland das erste Jahr 2020 mit minus acht Prozent abgeschlossen, das zweite Jahr mit minus neun. Aber alles, was im Sommer stattfinden konnte, ging, da war auch viel los. Aber in der Vor- und Nachsaison waren wir natürlich ausgebremst. Das heißt die Anbieter, ich sage es mal so, mussten an den "Winterspeck" ran.